انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في ينبع و33 في مكة وجدة وجازان.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في وادي الدواسر وشرورة والقنفذة، و30 في المدينة المنورة ونجران وبيشة، و23 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 9، وأبها 12، والباحة 14، والطائف 15 درجة مئوية.