انحسار ربيع الشتاء.. اقتران الهلال مع عنقود الثريا في سماء رفحاء (صور)

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أعلن عضو جمعية "آفاق" لعلوم الفلك برجس الفليح، أنه تم رصد اقتران هلال شهر شوال، بعد مغيب شمس ثاني أيام عيد الفطر بـ "عنقود الثريا"، وهو العنقود النجمي المكون من 7 نجوم.







اقتران الهلال مع عنقود الثريا في سماء رفحاء



بداية انحسار الربيع الشتوي وقرب نهايته



الاقتران يستمر لنحو ساعتين فوق الأفق الغربي



اضطرابات جوية مع سحب الركامية الممطرة



وأوضح أنه تمت مشاهدته بالعين المجردة، وهو إشارة إلى أن غدًا سيكون بداية انحسار الربيع الشتوي، وبداية قدوم فصل الصيف في منطقة الجزيرة العربية.وأضاف أن اقتران الهلال بعنقود الثريا عند العرب وأهل البادية مقترن منذ القدم بتحديد المواسم الفصلية للسنة، ويسمى "قران ثالث ربيع ذالف"، أي أن قران الهلال ليلة الثالث يعد إشارة إلى بداية انحسار الربيع الشتوي وقرب نهايته.وأشار إلى أن الاقتران يستمر لنحو ساعتين فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وتُعد الثريا أشهر نجوم العرب، وهي عبارة عن عنقود نجمي تشاهد منه بالعين المجردة نحو 7 نجوم متقاربة، وهي فترة مهمة لدى العرب في القدم لارتباطهم بمواسم نزول الأمطار في الشتاء، ثم الربيع الذي يعقبه لأنهم اعتمدوا في معيشتهم على الإبل والغنم، ويتتبعون أوقات وجود الماء وأماكن تجمعه، وكذلك الربيع ومواسم نمو العشب وأماكن ظهوره.وبين أنه من المتوقع أن تترافق مع ذلك اضطرابات جوية، وتكون خلال النصف الثاني من إبريل وتتشكل فيها السحب الركامية الممطرة أو العواصف الغبارية أحيانًا، لتظهر الثريا ثانية من الجهة الشرقية فجرًا مع وقت القيظ في النصف الأول من يونيو المقبل.