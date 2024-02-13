انتهت إقامته وصدرت له تأشيرة خروج نهائي ماذا يفعل؟.. "الجوازات" ترد

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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا حول انتهاء إقامة العمال وتأشيرة الخروج النهائي.





صلاحية تأشيرة الخروج النهائي



شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي



استخراج تأشيرة خروج نهائي



وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.وأكد أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.1ـ يجب ألا يكون صاحب العمل (الكفيل) والعامل أو أحد أفراد أسرته المراد إلغاء التأشيرة لهم مسجلين بإحدى الحالات التالية: (متوفي، هروب لديه مخالفة استقدام).2ـ سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.3ـ يجب ألا يكون هنالك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.4ـ عدم وجود تأشيرة سارية للفرد المراد إصدار تأشيرة له.5ـ تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند إصدار التأشيرة.6ـ أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يومًا أو أكثر.في الوقت نفسه، بينت "الجوازات" أنه في حال منح العامل تأشيرة خروج نهائي، فعلى صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط.وأضافت أنه في حال عدم معرفة صاحب العمل بمقر العامل، عليه إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب.1 ـ وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عامًا وأكبر).2 ـ ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة في النظام.3 ـ يجب استخدام التأشيرة خلال شهرين من إصدارها وإلا سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.4 ـ حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع أفراد أسرته المضافين معه بالجواز.5 ـ يتوجب على (صاحب العمل) إتلاف الإقامة للمقيم، مع تحمل كامل المسؤولية.