انتشار موسع.. "الدفاع المدني" يتابع ميدانيًا الحالة المناخية بمناطق المملكة(صور)

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أعلنت
المديرية العامة الدفاع المدني اليوم الجمعة، أنها تتابع ميدانيًا الحالة المناخية التي تشهدها
معظم مناطق المملكة.
الدفاع
المدني يدعو إلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنةودعت
المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن
تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
ضرورة
الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلاموشددت
على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع ضرورة الالتزام
بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك
لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقتي المدينة وتبوك.
الدفاع
المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذروأوضحت
أن مناطق المملكة خاصة المدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد
تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة
والغبار.
فيما حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، من حالة مطرية تبدأ من مساء اليوم الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.