انتشار موسع.. "الدفاع المدني" يتابع ميدانيًا الحالة المناخية بمناطق المملكة(صور)

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أعلنت المديرية العامة الدفاع المدني اليوم الجمعة، أنها تتابع ميدانيًا الحالة المناخية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.





الدفاع المدني يدعو إلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنة



ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام



الدفاع المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذر



أمطار متفاوتة من الجمعة وحتى السبت



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق



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ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقتي المدينة وتبوك.وأوضحت أن مناطق المملكة خاصة المدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.فيما حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من حالة مطرية تبدأ من مساء اليوم الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار خلال "36" ساعة القادمة من مساء الجمعة وحتى يوم غد السبت على اجزاء من مناطق تبوك والمدينة وحائل والجوف وشرق الشمالية وشمال مكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.