انتشار كارثي.. حمى الضنك تجتاح مدينة عربية

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في تطور سريع لانتشار حمى الضنك، حذرت نقابة أطباء السودان من انتشار كارثي لها في جميع أنحاء ولاية القضارف.





حمى الضنك بولاية الغضارف: اضافة اعلان



حمى الضنك:



وأوضحت نقابة الأطباء أن انتشار حمى الضنك بالولاية نتج عنه مئات الوفيات وآلاف الإصابات.وكشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في صفحتها على فيسبوك: " تابعنا طيلة الأيام الماضية معدل الإصابات التراكمي ومعدل الوفيات في مستشفى القضارف والمرافق الصحية الأخرى".وتابعت : "تشير كل الدلائل إلى أننا أمام كارثة صحية، مطالبة وزارة الصحة بأقسامها المختلفة القيام بواجبها في توفير الموارد اللوجستية والفنية والطبية وفتح مخيمات إسعاف مؤقتة.وحذرت من أن تفشي المرض شديد لدرجة جعلت التقصي عن عدد المصابين أمراً صعباً.كما نوهت اللجنة أيضا أن عدد المرضى بحمى الضنك في المنازل أضعاف ما يصل للمستشفيات والمراكز الصحية.يُذكَر أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وتنتشر من البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المُناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفاً داخلياً وفشلاً في وظائف الأعضاء.