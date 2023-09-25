الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

انتشار كارثي.. حمى الضنك تجتاح مدينة عربية

حمى الضنك بالسودان
حمى الضنك بالسودان- ارشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في تطور سريع لانتشار حمى الضنك، حذرت نقابة أطباء السودان من انتشار كارثي لها في جميع أنحاء ولاية القضارف.

حمى الضنك بولاية الغضارف:اضافة اعلان


 وأوضحت نقابة الأطباء أن انتشار حمى الضنك بالولاية نتج عنه مئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وكشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في صفحتها على فيسبوك: " تابعنا طيلة الأيام الماضية معدل الإصابات التراكمي ومعدل الوفيات في مستشفى القضارف والمرافق الصحية الأخرى".

وتابعت : "تشير كل الدلائل إلى أننا أمام كارثة صحية، مطالبة وزارة الصحة بأقسامها المختلفة القيام بواجبها في توفير الموارد اللوجستية والفنية والطبية وفتح مخيمات إسعاف مؤقتة.

وحذرت من أن تفشي المرض شديد لدرجة جعلت التقصي عن عدد المصابين أمراً صعباً.

كما نوهت اللجنة أيضا أن عدد المرضى بحمى الضنك في المنازل أضعاف ما يصل للمستشفيات والمراكز الصحية.

حمى الضنك:


يُذكَر أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وتنتشر من البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المُناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.

ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفاً داخلياً وفشلاً في وظائف الأعضاء.

اقرأ أيضا

الدفاع المدني
12:42 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الدفاع المدني ببيشة ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM
10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:57 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

مشاة الرياض
9:38 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مشاة الرياض يقطعون ٩٣ كلم مشيا في يوم الوطن

اقرأ أيضا

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

تأشيرات مهنية فورية .. 8 خدمات تقدمها منصة "قوى"

أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

مذكرة تفاهم لاستعراض بطاقة عضوية المحامين عبر تطبيق "توكلنا"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

ا
6:55 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا لدى المملكة

منصة-بلدي
5:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "بلدي" قبل تجديد الرخصة التجارية للمنشآت

2023-09-25_17-57-45
5:40 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 3 مواطنين في تربة لرفعهم لافتة تتضمن نعرات قبلية

امطار المدينة
5:01 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الساعات القادمة.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدفاع المدني
12:42 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الدفاع المدني ببيشة ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM
10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

كنيسة
10:31 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:57 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

القات المخدر - جازان - المخدرات
9:24 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

أهم 10
8:49 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد