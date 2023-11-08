انتبه أيها السائق.. تحذير عاجل من تساقط الصخور بهذه الطرق

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أصدرت الهيئة العامة للطرق اليوم، تحذيرًا من إمكانية تساقط صخور عند الطرق التي تكون بالمرتفعات والجبال والهضاب.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن ان تتساقط الصخور في مثل هذه الطرق ما قد يؤثر على المركبات. اضافة اعلان

يأتي في مع استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، وتساقط كميات غزيرة من الأمطار التي تؤدي لجريان السيول والأودية خاصة بالمناطق المرتفعة.





أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.