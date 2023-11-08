الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انتبه أيها السائق.. تحذير عاجل من تساقط الصخور بهذه الطرق

F-aUaZ2aoAAEl5M
تحذير من تساقط الصخور
أ أ

أصدرت الهيئة العامة للطرق اليوم، تحذيرًا من إمكانية تساقط صخور عند الطرق التي تكون بالمرتفعات والجبال والهضاب.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن ان تتساقط الصخور في مثل هذه الطرق  ما قد يؤثر على المركبات.اضافة اعلان
يأتي في مع استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، وتساقط كميات غزيرة من الأمطار التي تؤدي لجريان السيول والأودية خاصة بالمناطق المرتفعة.

أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
4:06 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن تسجيل البيانات بالضمان الاجتماعي

gkjhvbnbx vc
3:20 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف

تعليق الدراسة
3:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في "تعليم الرياض" غدًا بسبب القمة العربية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2:41 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

غدًا.. جامعة الإمام في الرياض تعلن تعليق الاختبارات بسبب القمة العربية

اقرأ أيضا

بالخطوات.. كيفية تسجيل زوجـة المواطن "غير السعودية" في الضمان الاجتماعي

عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين

بالمدينة.. جراحة دقيقة تُنهي مُعاناة شاب في "سلمان الطبية"

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

gkjhvbnbx vc 3:20 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف

567567 65 3:01 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد قوة الأمطار وتدفق سيول هدى الشام بمكة

98ع0898 12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

767786 8:17 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر أهالي جدة من أمطار غزيرة

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للولاية
1:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

حظر العمولات والمنفعة على موظفي الولاية على أموال القاصرين

F50P-IGXsAAUsyB.webp
11:20 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. التقلبات الجوية تدفع"تعليم مكة" لتعليق الدراسة المسائية

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
11:08 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

F-ZLfMDXwAANs6-
10:41 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

خبير طقس يُحذر ويتوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
4:06 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن تسجيل البيانات بالضمان الاجتماعي

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
2:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
1:55 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

إصابات العمل
1:42 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل

الجواز الجوازات أبشر
1:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:02 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تحذير عاجل عن إمكانية الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة خلال شهور قليلة