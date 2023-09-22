اليوم.. نهاية فصل الصيف فلكيًا وبداية "التقلبات الجوية"

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يودع الوطن العربي والنصف الشمالي للكرة الأرضيّة فصل الصيف فلكيًا مع نهاية اليوم الجمعة 22 من سبتمبر الجاري.

وقد استمر الصيف 93 يومًا استعدادًا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غدٍ السبت. اضافة اعلان





انخفاض درجات الحرارة





كثرة تقلبات الخريف الجوية





فرص تساقط الأمطار الرعدية



وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر.مشيرا إلى أن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئًا فشيئًا وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.ونوه إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار.ويعد فصل الخريف البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة، حيثُ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية.وأكد على أن فصل الخريف ترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي.يُذكر أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.