الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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اليوم.. لجان الترائي تبدأ تحري رؤية هلال شوال (فيديو)

رؤية هلال رمضان
لجان الترائي تتحرى رؤية هلال شوال في أكثر من موقع
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تبدأ لجان الترائي، اليوم الاثنين، عمليات تحري رؤية هلال شوال.
في الوقت الذي دعت فيه المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين.اضافة اعلان
وجاء في إعلان للمحكمة:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
 فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 29 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.

نداء لمن يرى الهلال بالعين المجردة

 وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
 والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 



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