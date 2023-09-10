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اليوم.. تعليم مكة تعلن عن تعليق الدراسة الجضورية في هذه المدارس

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة
تعليم مكة
أ أ
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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 25 -2-1445هـ في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل.

تعليم مكة


وقالت "تعليم مكة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من #تعليم_مكة  على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا الأحد 25 -2-1445هـ في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل".

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجدداً إنذاراً باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة، بسبب استمرار التقلبات الجوية.

أمطار رعدية وسيول وبرد


وتشمل الحالة الجوية ، استمرار هطول  أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة مساء بمشيئة الله، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة, في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حرك الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى إكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.اضافة اعلان

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