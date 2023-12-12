الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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اليوم.. تأجيل الاختبارات المقررة بجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ

جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة القصيم
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قررت جامعة الملك عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات المقررة، اليوم الثلاثاء 28-5-1445هـ بمقر الجامعة الرئيس وفرعها برابغ لوقت لاحق، مع تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين.اضافة اعلان
جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة حضوريًا في عدة مدارس وجامعات

كما أعلنت عدة مدارس وجامعات في العديد من مناطق المملكة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، لتكون عن بعد عبر منصتي "مدرستي" للمدارس، و"البلاك بورد" للجامعات.

تعليق الدراسة في مدارس جدة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدارسة الحضورية، اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
 وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر ‎منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة المكرمة

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية، اليوم، في جميع مدارس التعليم .
 وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بُعد- عبر "منصة مدرستي"

تعليق الدارسة الحضورية بمحافظتي ينبع والعيص

 أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً منها على سلامة الجميع.
 وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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