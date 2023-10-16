اليوم.. بداية موسم صيد سمك "الكنعد" وتوقعات بانخفاض الأسعار

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بعد حظر دام 60 يومًا، ينطلق اليوم الاثنين، موسم صيد سمك الكنعد بالشباك في مياه المملكة من الخليج العربي، استنادًا لقرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك. اضافة اعلان

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أنه تمت التوصية بضرورة الحد من استنزافه بوسائل الصيد الجماعية "الشباك".





حظر استخدام الشباك لمدة شهرين





الحظر مقصور على الشباك فقط





توقعات انخفاض الأسعار

وأكد على أنه من خلال تتبع إنزال مصايد أسماك الكنعد للدول المطلة على الخليج العربي، تم تحديد فترة حظر استخدام الشباك في صيده لمدة شهرين تبدأ اعتبارًا من 15 أغسطس من كل عام.وقال إنه يمكن للصيادين خلال فترة الـ 10 شهور القادمة استخدام الشباك، مشيرًا إلى أن فترة الحظر المحددة هي فترة تكون فيها الأمهات محملة بالبيض وبموسم التكاثر.لافتاً إلى أن فترة الحظر المحددة تتعلق بصيد الكنعد باستخدام "الشباك"، أما الصيد بوسائل الخيط والسنارة فلا حظر في الصيد باستخدامها.وأوضح المطيري، أن إدارات الثروة السمكية في الدول المطلة على الخليج العربي عبر الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، وتحت مظلة منظمة الفاو، أوصت ألا يقل طول الأسماك التي يتم صيدها عن 65 سم.

وأفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، أن الشباك المستخدمة تعرف محلياً باسم "المناصب"، ويبلغ طولها 2400 م، وفتحة عين 3.75 انشات وعمق 3 أمتار.

متوقعاً أن يكون عدد قوارب الصيد المتجهة لصيد الكنعد مع بدء فترة السماح ما بين 200 إلى 300 قارب صيد، كما توقع انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض خلال الفترة القادمة.

وقال عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية والصياد محمد المرخان، إن فترة منع صيد سمك الكنعد بالشباك لمدة شهرين، تعمل على زيادة المخزون منه بنسبة 50%، مما ينعكس على زيادة الكميات المطروحة في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة. وفقًا لـ"اليوم".

