اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة (الخطوات والمواعيد)

يخضع لاختبار ات القدرات العامة التحريري خريجو المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبون في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.
وهذا الاختبار يقيس القدرات المتعلقة بعمليات التعلم -كالقدرة التحليلية والاستدلالية- لدى خريجي الثانوية العامة، والراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
التقديم للبنين والإناثومن المقرر أن يبدأ فتح الباب لاختبار القدرات العامة الورقي للبنين اليوم 13 سبتمبر، وحتى 4 نوفمبر المقبل. على أن تعقد الاختبارات خلال الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر.
وسيتم فتح باب القبول للإناث اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل. على أن تعقد الاختبارات خلال الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر.
ومن المقرر أن تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد مرور شهر من الانتهاء منها.
طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة-تسجيل الدخول إلى موقع قياس مباشرةً باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.
-الضغط على كلمة الاختبارات المتوفرة للتسجيل.
-اختيار كلمة اختبارات القدرات من القائمة.
-الضغط على أيقونة التسجيل لاختبار القدرات.
-النقر على كلمة إقرار ثم زر التالي.
-يجب تحديد المركز والمدينة التي يتم تقديم الاختبار منها.
معلومات عن اختبار القدرات العامة الورقي
-يتكون الاختبار الخاص بكل مسار من أسئلة لفظية وكمية.
-اللفظية: تتناول العلاقات الدلالية، والتراكيب اللغوية، والقدرة الاستيعابية.
-الكمية: تتناول القدرات العقلية في الحساب والهندسة والجبر والبيانات والتحليل.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 24 سؤالاً.
آلية تطبيق الاختبارورقي ومحوسب
لغة الاختبارعربي أو إنجليزي
زمن الاختبارساعتان ونصف.
عدد الفرص المتاحةللاختبار (خمس) فرص، (أربع) منها محوسبة. وذلك خلال (ثلاث) سنوات.
صلاحية نتيجة الاختبارخمس سنوات.
موعد إعلان النتائجالاختبارات الورقية: بعد قرابة شهر من أداء الاختبار.
الاختبارات المحوسبة: 5 أيام عمل .
استخدامات الاختبارالجامعات، والكليات، وكل من يشترط هذا الاختبار.