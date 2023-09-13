اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة (الخطوات والمواعيد)

أ أ

يخضع لاختبار ات القدرات العامة التحريري خريجو المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبون في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.

وهذا الاختبار يقيس القدرات المتعلقة بعمليات التعلم -كالقدرة التحليلية والاستدلالية- لدى خريجي الثانوية العامة، والراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.





التقديم للبنين والإناث



طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة



معلومات عن اختبار القدرات العامة الورقي



آلية تطبيق الاختبار



لغة الاختبار



زمن الاختبار



عدد الفرص المتاحة



صلاحية نتيجة الاختبار



موعد إعلان النتائج



استخدامات الاختبار



اضافة اعلان

ومن المقرر أن يبدأ فتح الباب لاختبار القدرات العامة الورقي للبنين اليوم 13 سبتمبر، وحتى 4 نوفمبر المقبل. على أن تعقد الاختبارات خلال الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر.وسيتم فتح باب القبول للإناث اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل. على أن تعقد الاختبارات خلال الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر.ومن المقرر أن تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد مرور شهر من الانتهاء منها.-تسجيل الدخول إلى موقع قياس مباشرةً باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.-الضغط على كلمة الاختبارات المتوفرة للتسجيل.-اختيار كلمة اختبارات القدرات من القائمة.-الضغط على أيقونة التسجيل لاختبار القدرات.-النقر على كلمة إقرار ثم زر التالي.-يجب تحديد المركز والمدينة التي يتم تقديم الاختبار منها.-يتكون الاختبار الخاص بكل مسار من أسئلة لفظية وكمية.-اللفظية: تتناول العلاقات الدلالية، والتراكيب اللغوية، والقدرة الاستيعابية.-الكمية: تتناول القدرات العقلية في الحساب والهندسة والجبر والبيانات والتحليل.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 24 سؤالاً.ورقي ومحوسبعربي أو إنجليزيساعتان ونصف.للاختبار (خمس) فرص، (أربع) منها محوسبة. وذلك خلال (ثلاث) سنوات.خمس سنوات.الاختبارات الورقية: بعد قرابة شهر من أداء الاختبار.الاختبارات المحوسبة: 5 أيام عمل .الجامعات، والكليات، وكل من يشترط هذا الاختبار.





نوع الأسئلة



اختيار من متعدد