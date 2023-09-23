اليوم الوطني.. بلديات الرياض تتزين بـ 37 ألف علم

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أعلنت أمانة منطقة الرياض أن بلدياتها جهزت طرقات محافظاتها ومراكزها وشوارعها وتقاطعاتها وميادينها بأكثر من 37,261 علمًا. اضافة اعلان



كما تم إكمال كافة استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، بما يعزز روح الانتماء ويحفز المشاركة المجتمعية.





تركيب الأعلام الوطنية على السواري



وأوضحت الأمانة في بيان صحفي أن تجهيزات بلديات المنطقة اشتملت على تركيب الأعلام الوطنية على السواري والأعمدة والتقاطعات والميادين، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتشغيل لتلك المواقع باستمرار، بما يحافظ على رفاهية المواطنين والمقيمين وتفاعلهم مع هذه المناسبة.وأضافت، أن بلدية الخرج نشرت عدد 4,500 علم في عدة مواقع داخل المدينة، ثم الحريق بـ 2,030 علمًا، وبلدية العيينة والجبيلة 1,300 علم، تلتها السليل بـ1150.كما جاءت حريملاء والزلفي وبلدية السر والمزاحمية والدوادمي، ووادي الدواسر وشقراء وغيرها من البلديات، وتوشحت كافة المدن بالأعلام والأضواء الخضراء ابتهاجًا باليوم الوطني.





تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم التاريخي



يذكر أن العديد من الجهات الحكومية والأهلية دأبت على التنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ بهدف إضاءة مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم التاريخي، والمشاركة في خلق بيئة جاذبة للعديد من المعالم والأماكن.