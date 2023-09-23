السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم الوطني.. بلديات الرياض تتزين بـ 37 ألف علم

695214_228660
بلديات الرياض تتزين بـ 37 ألف علم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن بلدياتها جهزت طرقات محافظاتها ومراكزها وشوارعها وتقاطعاتها وميادينها بأكثر من 37,261 علمًا.اضافة اعلان

كما تم إكمال كافة استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، بما يعزز روح الانتماء ويحفز المشاركة المجتمعية.


تركيب الأعلام الوطنية على السواري

 وأوضحت الأمانة في بيان صحفي أن تجهيزات بلديات المنطقة اشتملت على تركيب الأعلام الوطنية على السواري والأعمدة والتقاطعات والميادين، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتشغيل لتلك المواقع باستمرار، بما يحافظ على رفاهية المواطنين والمقيمين وتفاعلهم مع هذه المناسبة.


 وأضافت، أن بلدية الخرج نشرت عدد 4,500 علم في عدة مواقع داخل المدينة، ثم الحريق بـ 2,030 علمًا، وبلدية العيينة والجبيلة 1,300 علم، تلتها السليل بـ1150.


كما جاءت حريملاء والزلفي وبلدية السر والمزاحمية والدوادمي، ووادي الدواسر وشقراء وغيرها من البلديات، وتوشحت كافة المدن بالأعلام والأضواء الخضراء ابتهاجًا باليوم الوطني.


تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم التاريخي

 يذكر أن العديد من الجهات الحكومية والأهلية دأبت على التنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ بهدف إضاءة مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم التاريخي، والمشاركة في خلق بيئة جاذبة للعديد من المعالم والأماكن.

اقرأ أيضا

ع5678
1:59 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

"الداخلية" تكتسي اللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ93 للمملكة

F6mckuFWQAAn2FP
1:53 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

خبير طقس يكشف موعد تساوى الليل والنهار ويوضح سبب الظاهرة

مواقيت الصلاة
12:16 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

F6qB2f2WEAAJkZW
11:49 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

اقرأ أيضا

أهم 10.. الدعم الإضافي لـ حساب المواطن وبشرى من سكني وأماكن للتنزه في اليوم الوطني

وزارة الحرس الوطني تحتفي باليوم الوطني بفعاليات وعروض عسكرية

بينها طلاء المركبات بالألوان وتغطيتها بالأعلام.. محظورات في اليوم الوطني

مرور جدة يحذر: لن نسمح بهذه التجاوزات في اليوم الوطني

بغزة والضفة.. إصابة العشرات خلال استهداف الاحتلال مسيرات فلسطينية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

432ب 10:58 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

وزارة الحرس الوطني تحتفي باليوم الوطني بفعاليات وعروض عسكرية

السفارة السعودية في الكويت 4:31 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أذربيجان.. ما الأمر؟

أخبار السعودية 4:48 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات والقسط الميسر من سكني

مصادرة خضروات 10:38 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

مصادرة 7 أطنان خضروات في الرياض.. تفاصيل

اقرأ أيضا

7787
8:31 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شاهد.. قوة أمطار المعقص بالعرضيات في منطقة مكة

F6pLYrzWoAAFVFC
7:51 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شرطة الرياض تضبط مواطنًا لارتكابه جريمة مخلة بالشرف

98898
7:35 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

مغرب الجمعة.. شاهد غزارة الأمطار وتدفق شلالات قلوة بالباحة

1000_d8e3e17db9
6:46 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شبكة طرق تعزز التبادل التجاري وتخدم ضيوف الرحمن شمال المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:16 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أعطال السيارات
11:51 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بشرى.. انخفاض مرتقب في أسعار تأمين المركبات

أهم 10
10:59 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

أهم 10.. الدعم الإضافي لـ حساب المواطن وبشرى من سكني وأماكن للتنزه في اليوم الوطني

رقم-مرور-جدة-768x512
10:31 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بينها طلاء المركبات بالألوان وتغطيتها بالأعلام.. محظورات في اليوم الوطني

العالم في أسبوع - صغيرة
6:47 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. المملكة بين الأعلى دخلاً و45% زيادة بأجور القطاع الخاص وإجازة اليوم الوطني

وزارة التجارة
6:05 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني