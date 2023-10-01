اليوم العالمي للقهوة.. المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للبن

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يحتفي دول العالم باليوم العالمي للقهوة اليوم 1 أكتوبر، حيث كان أول تاريخ
رسمي لهذا اليوم وافقت عليه المنظمة العالمية للقهوة هو 1 أكتوبر عام 2015.
وتعد القهوة أكثر مشروب استهلاكا حول العالم، وتعد المملكة أكثر دول العالم
استهلاكاً للبن
أكثر مشروب استهلاكاً في العالم
وتربط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة كعنصر ثقافي يرمز للقيم العليا التي يتميز بها الشعب السعودي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
القهوة السعودية تمتاز بتعدد طرق تحضيرها وتقديمها للضيف من منطقة إلى
منطقة، وأبرز الإضافات على القهوة السعودية، الهيل والقرنفل، والزعفران، والزنجبيل.
2022 عام القهوة السعودية
مسميات فناجين القهوة قديما: