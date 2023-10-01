اليوم العالمي للقهوة.. المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للبن

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يحتفي دول العالم باليوم العالمي للقهوة اليوم 1 أكتوبر، حيث كان أول تاريخ رسمي لهذا اليوم وافقت عليه المنظمة العالمية للقهوة هو 1 أكتوبر عام 2015. اضافة اعلان





أكثر مشروب استهلاكاً في العالم





2022 عام القهوة السعودية





1ـ فنجان الهيف:





2ـ فنجان الكيف:





3ـ فنجان الضيف:





4ـ فنجان السيف:





نصيحة هيئة الغذاء والدواء



وتعد القهوة أكثر مشروب استهلاكا حول العالم، وتعد المملكة أكثر دول العالم استهلاكاً للبنوتربط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة كعنصر ثقافي يرمز للقيم العليا التي يتميز بها الشعب السعودي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.القهوة السعودية تمتاز بتعدد طرق تحضيرها وتقديمها للضيف من منطقة إلى منطقة، وأبرز الإضافات على القهوة السعودية، الهيل والقرنفل، والزعفران، والزنجبيل.مسميات فناجين القهوة قديما:الفنجان الذي يشربه المضيف أمام ضيوفه قبل التقديم لإثبات سلامة القهوة.فنجان يحتسه الضيف متلذذا بطعم القهوة.الذي يرمز للكرم ومكانة الضيف.الذي باحتسائه يتعاهد الضيف والمضيف على التآزر في الشدائد.ونصحت هيئة الغذاء والدواء بألا يتجاوز استهلاك الكافيين للبالغ مقدار 400 مليجرام يوميا، مشيرة إلى أن فنجان واحد من القهوة السعودية (بسعة 50 مل) يحتوي على 26 ملليغراما من الكافيين.