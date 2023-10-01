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صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم العالمي للقهوة.. المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للبن

القهوة السعودية
القهوة السعودية
أ أ
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يحتفي دول العالم باليوم العالمي للقهوة اليوم 1 أكتوبر، حيث كان أول تاريخ رسمي لهذا اليوم وافقت عليه المنظمة العالمية للقهوة هو 1 أكتوبر عام 2015.اضافة اعلان


أكثر مشروب استهلاكاً في العالم

وتعد القهوة أكثر مشروب استهلاكا حول العالم، وتعد المملكة أكثر دول العالم استهلاكاً للبن
وتربط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة كعنصر ثقافي يرمز للقيم العليا التي يتميز بها الشعب السعودي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.


2022 عام القهوة السعودية

القهوة السعودية تمتاز بتعدد طرق تحضيرها وتقديمها للضيف من منطقة إلى منطقة، وأبرز الإضافات على القهوة السعودية، الهيل والقرنفل، والزعفران، والزنجبيل.
مسميات فناجين القهوة قديما:


1ـ فنجان الهيف:

الفنجان الذي يشربه المضيف أمام ضيوفه قبل التقديم لإثبات سلامة القهوة.


2ـ فنجان الكيف:

فنجان يحتسه الضيف متلذذا بطعم القهوة.


3ـ فنجان الضيف:

الذي يرمز للكرم ومكانة الضيف.


4ـ فنجان السيف:

الذي باحتسائه يتعاهد الضيف والمضيف على التآزر في الشدائد.


نصيحة هيئة الغذاء والدواء

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بألا يتجاوز استهلاك الكافيين للبالغ مقدار 400 مليجرام يوميا، مشيرة إلى أن فنجان واحد من القهوة السعودية (بسعة 50 مل) يحتوي على 26 ملليغراما من الكافيين.

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