الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم.. "البلدية" تبدأ العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات المحدث

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الشؤون البلدية
أ أ
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قالت وزارة الشؤون البلدية إنه سيتم ابتداءً من اليوم العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث

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جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث يشمل ما يلي:

1- مخالفات الأنشطة التجارية
2- مخالفات المنشآت الصحية
3- مخالفات إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة
4- مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية
5- مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات.
6- مخالفات محطات الوقود / شحن المركبات الكهربائية.
7- مخالفات البيع.
8- مخالفات المباني

الشؤون البلدية:


في سياق متصل،تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأحد، تطبيق جدول الجزاءات للمخالفات البلدية المحدث، الذي يضم 351 مخالفة.

وتم تصنيف هذه المخالفات حسب التأثير إلى نوعين: مخالفات جسيمة، وتضم 151 مخالفة، ومخالفات غير جسيمة وتضم 200 مخالفة.

نوع المخالفات التي يشملها الجدول

ويشمل الجدول مخالفات الأنشطة التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات المنشآت الصحية واللوحات الدعائية والإعلانية.
ويضمن أيضًا، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات البيع، ومخالفات المباني.

تصنيف الأمانات والبلديات

وصنف الجدول الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات على النحو التالي: الأمانات الكبرى (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة).
والثاني الأمانات الأخرى (القصيم، حائل، الجوف، الطائف، عسير، تبوك، الباحة، الأحساء، جازان، نجران، الحدود الشمالية، حفر الباطن).
والثالث بلديات (فئة أ): (الخرج، ينبع، القطيف، خميس مشيط، عنيزة)، والرابع بلديات (فئة ب) ويشمل 20 بلدية، والخامس بلديات (فئة ج، د، هـ) وشملت 238 بلدية.

تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم

ويصف الجدول المنشآت التجارية حسب الحجم من حيث النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات على النحو التالي: متناهية الصغر 25%، والمنشآت الصغيرة 50%، والمنشآت المتوسطة 75%، والمنشآت الكبيرة 100%.
وجاءت مخالفات ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي والشروع في البناء دون رخصة واستخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة الأعلى من حيث الغرامات.

قيمة المخالفة في التصنيف الأول

وبلغت هذه المخالفة 50 ألف ريال في التصنيف الأول للأمانات والبلديات، تلاها مخالفتا استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة وقفل الشوارع دون ترخيص، حيث بلغت غرامتها 30 ألف ريال.
وتلاها مخالفات قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات، وعدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع، وضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص لها، وبلغت غرامتها 20 ألف ريال.

الكتابة على الجدران أقل المخالفات بـ 100 ريال

وجاءت مخالفة الكتابة على الجدران الأقل بـ100 ريال، ومخالفة القيام بأعمال ترميم مخالفة لما رخص لها 150 ريالاً، ومخالفة التدخين في المنفذ أو العربة بـ200 ريال.

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