اليوم الأخير.. لإسقاط مركبتك المهملة أو التالفة بدون غرامات

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أعلنت منصة "أبشر"، أنه لم يتبقَ سوى يوم واحد على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة.



إسقاط المركبة المهملة أو التالفة:

خدمة إسقاط المركبات:

طريقة إسقاط مركبتك المهملة أو التالفة عبر أبشر:

وكتبت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": " اليوم الأخير لانتهاء المهلة التصحيحية.. أسقط مركبتك المهملة أو التالفة (دون غرامات) عبر منصة أبشر قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024".وأطلقت منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة)- استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة- التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتـمــــام إجــــراءات اســــتـلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.- إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة- إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـــبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.