اليوم.. إطلاق أعمال مشروع منصة "أتم" الوطنية لتبادل أصول الملكية الفكرية

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تطلق الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، أعمال مشروع المنصة لتبادل أصول الملكية الفكرية "أتم".





أهداف منصة أتم اضافة اعلان



الهيئة السعودية للملكية الفكرية



وتهدف المنصة إلى تحقيق الإبداع والابتكار، ورقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار بها، بشفافية وموثوقية عالية.كما تقدم المنصة، عددًا من الخدمات الداعمة، من خلال بناء سجل وطني لمقدمي الخدمات، والممارسين المرخصين في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية.تهدف الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.