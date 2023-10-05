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صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"

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التوأم
أ أ
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قرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" اللذان يبلغان من العمر عامين ووزنهما 13.5 كجم، اليوم الخميس.اضافة اعلان

إجراء العملية:


وتجرى العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض. وأوضح الربيعة أن العملية ستستغرق قرابة 16 ساعة وتجرى على 9 مراحل.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان،

يذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بدأ في عام 1990، واستطاع خلال 33 عامًا أن يتابع 133 حالة من 24 دولة، وتم فصل 58 حالة بنجاح -ولله الحمد- وتعد هذه الحالة رقم 59.

جراء فحوصات طبية متعددة

 وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة -في تصريح صحفي-، أن التوأم قدما من مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا عبر طائرة الإخلاء الطبي لمدينة الرياض يوم 7 صفر 1445هـ الموافق 23 أغسطس 2023م، مشيرًا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية متعددة وعقدت اجتماعات من قبل الفريق الطبي المختص، وأظهرت الفحوصات أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

العملية سوف تستغرق قرابة 16 ساعة


 وأضاف معاليه أن العملية سوف تستغرق قرابة 16 ساعة وتجرى على تسع مراحل، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، حيث تعد هذه الحالة الثانية من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

 ورفع الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يلقاه البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة من دعم كبير ومتابعة كانت السبب بعد توفيق الله في تصدر هذا البرنامج على المستوى الدولي.

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