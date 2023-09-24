"الوطني للتطوير".. يطلق مسارين جديدين لشاغلي الوظائف التعليمية

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أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، إطلاق المسار الثالث والرابع من مبادرة "التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية". اضافة اعلان

والمساران هما: مسار "مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة"، ومسار "أساسيات في اللغة الصينية"، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.





معلمو التربية الخاصة





اللغة الصينية للمبتدئين





التدريب الإلكتروني المرن





نقاط التطور المهني



ويستهدف مسار "مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة" معلمي التربية الخاصة، وشاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بتدريس التربية الخاصة، وجميع شاغلي الوظائف التعليمية.ويشتمل المسار على تقديم خدمات التربية الاجتماعية والعاطفية والسلوكية والخاصة في المدرسة، "ودمج الإعاقة في التعليم: بناء أنظمة الدعم".ويتضمن أيضًا، إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد وصعوبات التعلم والارتجاج في المدرسة، "وتعليم الأطفال الصم: أن تصبح معلمًا متمكنًا"، والتغلب على عسر القراءة.ويستهدف مسار «أساسيات في اللغة الصينية» جميع شاغلي الوظائف التعليمية من معلمي المرحلة الثانوية والمهتمين باللغة الصينية، ويشتمل على المقررات التالية: اللغة الصينية للمبتدئين، والمزيد من الصينية للمبتدئين.ويعتمد المساران على التدريب الإلكتروني المرن (غير المتزامن)، حيث يمتد لفترة زمنية تقارب ثلاثة أشهر كحد أقصى تحتسب بدءاً من تاريخ الالتحاق بالمسار.وبالحصول على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بواقع 65 ساعة تطوير مهني لمسار «مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة».وبواقع 50 ساعة لمسار «أساسيات في اللغة الصينية» تحتسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (Future X). .ويتضمن المساران برامج متخصصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكّن من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يتم إنهاؤه بنجاح.