"الوطني للأرصاد" يكشف كمية الأمطار المسجلة على تبوك .. وأعلى المناطق تأثرا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت أمس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم على منطقة تبوك.





أعلى كمية هطول أمطار

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وبحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة وعددها (26) محطة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار على محافظة أملج، حيث بلغت 53 ملم، تليها محافظة الوجه بـ 28,6 ملم، ثم مركز الرحيب 14,6 ملم.



محافظة الوجه التابعة لتبوك



كما هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك، والمراكز التابعة لها.



وشملت مراكز المنجور والخرار والسديد وأبو القزاز، والكر والنابع ومركز عنتر والنخيرة وأبو راكة.



وسالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.





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في وقت سابق ، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار تكون السحب الرعدية والأمطارالغزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة. في وقت سابق ، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار تكون السحب الرعدية والأمطارالغزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة.





أمطار غزيرة على جدة خلال ساعات

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن رادار جدة أظهر تكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة، رابغ وداخل البحر الأحمر بمحاذاة محافظة جدة، ولاتزال التوقعات تشير ـ بمشيئة الله ـ إلى استمرار تواجد السحب وهطول الأمطار خلال الساعات القادمة.









يأتي هذا في وقت هطلت فيه الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول في جدة ورابغ والليث بالتزامن مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر بمنطقة مكة المكرمة.





أمطار غزيرة وسيول على 6 مناطق



فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.





حالة مطرية خلال الـ 36 ساعة القادمة



وأضاف أنه حسب النماذج العددية للطقس فإنه من المتوقع ان شاء الله، خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الثلائاء و حتى صباح غد الأربعاء، تساقط أمطار من متوسطة الى غزيرة وحبات برد وجريان اودية على سواحل تبوك "ضبا وأملج والوجه"، وسواحل المدينة حتى ينبع، وشمال سواحل مكة حتى رابغ بالدرجة الأولى.





خريطة الحالة المطرية المتوقعة



وبين أنه يلي ذلك كدرجة ثانية أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية، يليها كدرجة ثالثة شرق جدة حتى مكة وجنوبها.









ولفت إلى أنه من المتوفع ان تشمل الامطار وهي من خفيفة الى متوسطة باقي منطقتي مكة والمدينة وسواحل الباحة عسير وأجزاء من منطقتي حائل والقصيم وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض.





أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.