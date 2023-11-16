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"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على 4 محافظات

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر، محذرًا من أمطار غزيرة على منطة الرياض.

رياح شديدة السرعة:

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وقال المركز إن الأمطار سيصحبها رياح شديدة السرعة مع انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة ستشمل محافظات الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، لافتا إلى أن الظاهرة الجوية ستنتهي في الساعة 11 مساء اليوم.

طقس المملكة


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم ، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يُستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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