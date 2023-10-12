الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "جازان"

انعدام الروية -0- شبورة - ضباب
جازان
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر لمنطقة جازان، محذرا من شبورة مائية (ضباب خفيف).

التأثيرات المصاحبة:اضافة اعلان


وأوضح المركر أن هناك العديد من التأثيرات المصاحبة لتلك الحالة، من بينها تدني في مدى الرؤية الأفقية في مساحة تتراوح ما بين 3 وحتى 5 كم.

وأضاف أن بداية الإنذار من الساعة الثانية غدا الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساء.

المركز الوطني للأرصاد:


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل" رفحاء".
2 - منطقة تبوك، وتشمل"الوجه وأملج وضباء".
3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسلمي وبقعاء والشنان وبقعاء وحائل والغزالة وموقق".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر وينبع"
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والليث ورهاط ومدركة وبحرة والطائف".
7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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