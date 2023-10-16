الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على الجوف وجازان

المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل".

أتربة مثارة:

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وأوضح أنه يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون هناك أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن بداية الإنذار في الساعة الثانية ونهايته في الثالثة.

منطقة جازان:

وفي منطقة، جازان،  أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذير باللون الأحمر، محذرا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول وبرد.


وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة، حيث توقع هطول أمطار سقوط أمطار.
وأوضح أن تلك الحالة يصاحبها رياح وتدني في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبحسب المركز ، تبدأ تلك الحالة في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأحد.

رياح شديدة على المحافظات الساحلية

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.
وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات البدع، وحقل, وضباء، ونيوم شرما، ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار غزيرة على الباحة:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, على مدينة الباحة، ومحافظات المخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.





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