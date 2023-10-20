الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على مكة

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة مكة المكرمة، محذرا من تدني في الرؤية  بسبب نشاط الرياح.

تساقط الأمطار 

اضافة اعلان

وقال إنه من المتوقع تساقط الأمطار بشكل خفيف يصاحبها نشاط الرياح وتدني في الرؤية الأفقية.


وأضاف أن بداية الإنذار هي الساعة الواحدة ونهايته الساعة التاسعة.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على جازان، متوقعا سقوط أمطار غزيرة.

رياح شديدة

 
وأوضح أنه من المتوقع وجود رياح شديدة السرعة وانعدام في مستوى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأشار إلى أن بداية الإنذار الساعة الواحدة ونهايته الساعة التاسعة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على معظم الأنحاء.

تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح

 في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير والباحة.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.







اقرأ أيضا

2168525
12:49 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التجارة: منع كتابة الآيات القرآنية على المشغولات الذهبية

مواقيت الصلاة
12:15 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الجمعة 5 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

انقلاب سيارة
11:13 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

فيديو يوثق انقلاب مركبة عدة مرات بالرياض

ولي العهد
10:52 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

اقرأ أيضا

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على جازان

هل يلزم زيارة مكتب الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية؟

وزارة الطاقة توقع خارطة طريق مع الجانب السنغافوري

أهم 10.. 20 ألف وحدة سكنية وموعد إجازة الفصل الدراسي الأول

ولي العهد يلتقي في الرياض رئيس الوزراء البريطاني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-10-14 at 2.32.04 PM 2:38 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "مكة"

المركز الوطني للأرصاد 1:23 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على تبوك والباحة وجازان

WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.03.42 AM 12:06 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية - الجبيل - طقس معتدل 5:46 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

محلل طقس يتوقع: أجواء المنطقة الشرقية الأكثر اعتدالا ومستقرة طوال اليوم

اقرأ أيضا

IMG-20231019-WA0013
8:24 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مناطق المملكة الأكثر استفادة من خدمات الهلال الأحمر

ايلون ماسك
7:51 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

بسب عنصريته مع غزة.. هل يسحب "ماسك" منصة "إكس" من الاتحاد الأوروبي؟

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
7:36 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الحقيل" شهد توقيع اتفاقية توفير 1000 وحدة سكنية

WhatsApp Image 2023-10-19 at 7.14.58 PM
7:18 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"موبايلي" تفوز بجائزة أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب-المواطن-1
5:28 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم توثيق العقد في إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

2168525
12:49 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التجارة: منع كتابة الآيات القرآنية على المشغولات الذهبية

IMG-20231020-WA0001
12:27 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بالطائرات المسيرة .. القواعد الأمريكية تتعرض للقصف في 3 دول

مواقيت الصلاة
12:15 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الجمعة 5 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

ولي العهد
10:52 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

فلسطين إسرائيل
9:02 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

عنصرية مقيتة.. دول غربية تفرض عقوبات صارخة على المتضامنين لنصرة الشعب الفلسطيني