"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على مكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة مكة المكرمة، محذرا من تدني في الرؤية بسبب نشاط الرياح.





تساقط الأمطار

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رياح شديدة

وأوضح أنه من المتوقع وجود رياح شديدة السرعة وانعدام في مستوى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.





وأشار إلى أن بداية الإنذار الساعة الواحدة ونهايته الساعة التاسعة.





ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على معظم الأنحاء.





تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير والباحة.





الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

















وقال إنه من المتوقع تساقط الأمطار بشكل خفيف يصاحبها نشاط الرياح وتدني في الرؤية الأفقية.وأضاف أن بداية الإنذار هي الساعة الواحدة ونهايته الساعة التاسعة.في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على جازان، متوقعا سقوط أمطار غزيرة.