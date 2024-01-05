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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على مكة ويحذر من "الضباب الكثيف"

ضباب
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة متضمنا "الطائف وميسان".


الإنذار على مكة المكرمة:

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وقال المركز إن بداية الإنذار الساعة الحادية عشر مساء ونهايته في العاشرة صباح يوم الجمعة.

وأضاف أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
 
في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة تنبيهات بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على ثلاث مناطق.

ضباب وأمطار وصواعق رعدية


وتفصيلا، أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي على كل من الجوف والحدود الشمالية بشأن الضباب الكثيف والذي يستمر حتى العاشرة صباحا ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

كما أصدر المركز، إنذارا باللون البرتقالي على منطقة مكة المكرمة، بشأن هطول الأمطار ونشاط للرياح والصواعق الرعدية وتساقط البرد، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة صباحا، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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