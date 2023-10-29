الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "عسير"

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على "عسير" يتضمن "النماص وبلقرن وتنومة".

مياه غزيرة:


وحذر من تساقط مكثف لمياه الأمطار يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.اضافة اعلان

وأضاف أن بداية الإنذار في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا ونهايته في الساعة الثانية عشر مساء.

تحذيرا عالي الدرجة:


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا عالي الدرجة، مطلقًا الإنذار الأحمر، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "تيماء والوجه وأملج وضباء والبدع وحقل ونيوم شرما".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف وحزم الجلاميد".
منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية والرين وعفيف".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل" الحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر والرايس والعلا".
5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة والخرير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
11- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى
في الوقت نفسه، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.
 وأوضح أنه تم رفع الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة إلى 41 مركزًا إسعافيًا وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

نشر أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ
 وشملت الجاهزية العاملين بالميدان من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ، إضافة إلى عربات الإسعاف، وعربات الكوارث، والاستجابة النوعية المجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، لمواجهة مثل هذه الحالات.


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