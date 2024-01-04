"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على عسير..تقلبات جوية حتى التاسعة مساء

ضباب كثيف وانعدام في الرؤية الأفقية: اضافة اعلان



أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة عسير متضمنا "أبها والنماص وبلقرن وتنومة".وحذر من ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، موضحا أن بداية الإنذار اليوم الساعة الواحدة ظهرا وحتى التاسعة مساءً.وأمس، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "القنفذة والعرضيات".2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.