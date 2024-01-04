الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على عسير..تقلبات جوية حتى التاسعة مساء

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة عسير متضمنا "أبها والنماص وبلقرن وتنومة".

ضباب كثيف وانعدام في الرؤية الأفقية:اضافة اعلان


وحذر من ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، موضحا أن بداية الإنذار اليوم الساعة الواحدة ظهرا وحتى التاسعة مساءً.

وأمس، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "القنفذة والعرضيات".
2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

اقرأ أيضا

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزراء حكومة الاحتلال

بيان أمني بضبط مواطنين ظهرا في فيديو يطلقان أعيرة نارية في الهواء

تعليق الدراسة في القنفذة ومكاتب التعليم.. غدا الخميس

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين وتنبيه مهمة من حساب المواطن بشأن هذه الرسالة

توضيح من التأمينات بشأن موعد صرف دعم ساند

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية 9:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

انعدام الروية -0 شبورة - ضباب 2:13 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على الجوف

المركز الوطني للأرصاد 1:11 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارًا باللون الأحمر على مكة والمنطقة الشرقية

WhatsApp Image 2023-12-05 at 10.19.16 PM 11:34 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

خطوات تجديد الإقامة أون لاين عبر منصة "مقيم"

اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:47 م الأربعاء، 03 يناير 2024

يعمل بالقطاع العسكري ويسكن مع والده هل يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

ا
10:40 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تفاصيل الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي بالرياض (فيديو)

اغلاق - مخالف - التجارة - مداهمة
10:03 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. لحظة مداهمة مصنع مخالف بالمنطقة الشرقية.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية
9:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أسعار البرتقال
2:13 ص الخميس، 04 يناير 2024

"أبو دم وأبو صرة" في المقدمة .. برتقال حائل يوجه ضربة لأسعار المستورد في الأسواق

حافز الاستدامة
2:00 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز طاقات.. والشروط المطلوبة

الشيخ سعد الخثلان
1:56 ص الخميس، 04 يناير 2024

حافلة نقل الموظفين تتحرك وقت المغرب وتصل بعد العشاء.. ماذا يفعل الركاب؟

Capture
1:49 ص الخميس، 04 يناير 2024

"تقبيل وعناق".. طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاما في حفر الباطن

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:23 ص الخميس، 04 يناير 2024

الخميس 22 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ابشر - رخصة القيادة
1:02 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. شروط الفحص الطبي لإصدار رخصة القيادة 1445