الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "جازان"

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ


أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة جازان يشمل "الدرب وبيش ".

شبورة مائية:

اضافة اعلان
وأوضح أنه من المتوقع تكون شبورة مائية وضباب يصاحبها تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن بداية الإنذار الساعة الثانية ونصف ظهرا وحتى الثامنة مساء.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد،  تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر والرايس والعلا".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الالدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسلسل ووادي الدواسر والحريق".
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيتها القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة ،والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية. 



اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

WhatsApp Image 2023-11-07 at 10.13.45 PM
1:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

امير جازان
12:55 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمير جازان: المبالغة في الديات أمر مرفوض

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
12:00 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مهمة خاصة لرجال الأمن..الإطاحة بمروج مخدرات في المدينة المنورة

اقرأ أيضا

ضبطيات في الرياض وجازان.. حطب ومخدرات في قبضة الجهات المختصة

عاجل .. لقطات تحبس الأنفاس.. تمساح ضخم يتجول بين السيارات في القطيف

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

تنبيهات مهمة لأصحاب الأغنام قبل تربيتها .. ماذا عن تسويق الصوف؟

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 6:25 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المدينة المنورة

2023-10-24_23-39-22 11:44 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "مكة".. وتساقط للبرد بحزم الجلاميد

WhatsApp Image 2023-10-14 at 2.32.04 PM 2:38 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "مكة"

المركز الوطني للأرصاد 1:23 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على تبوك والباحة وجازان

اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
8:21 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة

مكافحة المخدرات
7:18 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

إحباط تهريب مخدرات في عسير والقصيم وضبط 6 متهمين

هيئة تقويم التعليم والتدريب
7:17 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم: إعادة المقابل المالي لاختبار الرخصة المهنية في هذه الحالة

النيابة العامة
7:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة العامة : 5 عقوبات موجعة لمزاولة مهنة التقييم دون ترخيص

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب مواطن
3:00 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم

مواقيت الصلاة
2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

WhatsApp Image 2023-11-07 at 10.13.45 PM
1:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

التأمينات
8:43 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين