"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "الليث والعيص"

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً - إنذار برتقالي - من هطول أمطار متوسطة على محافظة الليث، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع للأمواج، وصواعق رعدية. اضافة اعلان



وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.





محافظة العيص:





ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظة العيص.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً.منطقة مكة المكرمة:في وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) بهطول الأمطار، وذلك وفقا لمخرجات النموذج العددي السعودي.هطول أمطار اليوم وغدًاونشر المركز اليوم عبر منصة «إكس» مقطع فيديو يوضح عودة فرص هطول الأمطار اليوم وغداً على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، وذلك ابتداء من أولى ساعات فجر غد (الجمعة) حتى منتصف الليل.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.