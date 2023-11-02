"الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة في المدينة ورفحاء وأملج

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمّن أمطارًا خفيفة, تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظتي العلا وخيبر. اضافة اعلان

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية صباحًا.





أمطار متوسطة:



محافظة رفحاء:



المناظر الخلابة:



محافظة أملج:



كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعق رعدية، على محافظتي المهد والعيص، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثالثة صباحًا.في سياق متصل، هطلت أمس وصباح اليوم، أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة رفحاء، شملت مركز لينة، والهباس، ورغوة ،وحدق الجندة ،وأعيوج ،وأم عمارة ، وزعبية ،والزقلا، وأم العصافير وغيرها سالت على إثرها الشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة,وعم بنفعها أرجاء البلاد.ودفعت الحالة المطرية الأهالي للخروج للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وتوثيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة, في ظل اعتدال في درجات الحرارة، فيما حظيت المحال المتخصّصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية بإقبال جيد من المتنزهين لاقتناء لوازم البر المختلفة.كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات محافظة أملج، شملت مركز الهجومية و القرى التابعة له، سالت على إثرها بعض الشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.