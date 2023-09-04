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"الوطنية للإسكان" تشارك بأكبر معرض متخصص في العقار بالعالم

الوطنية للإسكان
"الوطنية للإسكان" تشارك في أكبر معرض متخصص في العقار في العالم
أ أ
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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن مشاركتها في أكبر معرض متخصص بالعقار في العالم" سيتي سكيب" بوصفها شريكًا مؤسسًا وراعيًا تنفيذيًّا للمعرض.
ويعقد المعرض في شهر سبتمبر الجاري خلال الفترة من 10 حتى 13 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الجهات العارضة في القطاع العقاري

ويجمع المعرض كل الجهات العارضة في القطاع العقاري ويستهدف الباحثين عن فرص الاستثمار والمهتمين بمعرفة كل جديد في القطاع، والاطلاع على أهم مشاريع رؤية السعودية 2030.
 وتحضر "الوطنية للإسكان" في أكبر جناح بالمعرض الذي يأتي بمساحة تقدر بـ2000 متر مربع، لتستعرض من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى التي أسهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة.
وتشمل الضواحي، ضاحية خزام وضاحية الفرسان وسدايم، كما تتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية.

التحولات العمرانية والفرص المتنوعة

 ويشارك عدد من قادة الشركة في مجموعة من الجلسات الحوارية المنعقدة بالمعرض؛ لمناقشة التحولات العمرانية والفرص المتنوعة في القطاع العقاري والتي تخدم متطلبات الأسرة السعودية.
 إلى جانب تسليط الضوء حول أحدث الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، والحلول التقنية التي تسهّل رحلة تملك المواطنين.
 ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة التي ستشكل مستقبل المملكة العقاري تحت سقف واحد، فسيستضيف آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية.

2000 مستثمر في القطاع العقاري

ويستضيف المعرض أيضا، خبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثًا عالميًا ومحليًا.
 يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة.
وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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