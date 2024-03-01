الورود تتساقط.. استشهاد عاشر طفل في غزة بسبب الجوع

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كشفت منظمة الأمم المتحدة أن عدد المتوفين جوعًا من الأطفال بقطاع غزة، بلغ 10 أطفال، وذلك بناءً على البيانات الرسمية المسجلة في المستشفيات.



وفاة عاشر طفل في غزة بسبب الجوع



وحذرت من الخطر الوشيك بحدوث مجاعة في غزة، مؤكدة أن العدد الحقيقي للأطفال الذين ماتوا جوعاً ربما يكون أعلى من عشرة أطفال.فيما أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا تستقبل ما يتراوح بين 100 و150 حالة من التهاب الكبد الفيروسي يوميًا.وأضافت أن طفلاً فلسطينياً قُتل في قرية بيت فوريك في نابلس، ليرتفع بذلك العدد الكلي للفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية إلى 406 منهم 103 أطفال منذ 7 أكتوبر.من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني, إن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بمنح الوكالة 50 مليون يورو يأتي في وقت حرج، مبيناً أن ذلك جزء من 82 مليون يورو من المساعدات سيتم تنفيذها عبر الأونروا خلال العام الحالي.وأضاف المسؤول الأممي, أن ذلك سيدعم جهود الوكالة للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، حيث تدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، نحو 5.9 ملايين لاجئ في 5 مناطق.

استشهاد فلسطينيين جراء قصف جنوب غزة



كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين جراء قصف على غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد العديد من الفلسطينيين في قصف استهدف منزلًا في محيط مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.وفي شمال قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال سلسة غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمالي القطاع مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.