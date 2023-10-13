الهيئة الملكية: 100 مليون مستفيد من حافلات مكة في الفترة التجريبية

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة، عن خدمة 100 مليون مستفيد في حافلات مكة بعدد رحلاتٍ تجاوز مليون و 700 ألف رحلة، استفاد منها سكان وزائري مدينة مكة المكرمة. اضافة اعلان





أكثر خدمات النقل استخدمًا في الشرق الأوسط





سد فجوة الازدحام وخدمة سكان مكة





مواصفات حافلات مكة



وتسجل هذه الإحصائيات الخدمة ضمن أكثر خدمات النقل العام استخدامًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مدة زمنية مقدارها عام ونصف.وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، أن مشروع حافلات مكة أسهم بدوره في سدِّ فجوة الازدحام وحقّق تطلُّعات سكّان مدينة مكة وزوارها، وحلَّ نجاحه بالأدوار التكاملية التي عملت عليها الهيئة.وهدف إلى تبادل الخبرات ووضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية مع كلٍّ من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبرنامج ضيوف الرحمن، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المُقدسة.وقال الهيئة الملكية: لقد تميّزت حافلات مكة بكونها حديثة متطورة صديقة للبيئة مضادة للانبعاثات الكربونية.الجدير بالذكر أن مشروع حافلات مكة اندرجَ مؤخرًا تحت المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة الذي تشرف على أعماله الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة.