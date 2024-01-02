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الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تهيئ خاصرة عين زبيدة بفعالية شتوية

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
الهيئة الملكية لمكة
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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن تهيئة المنطقة التاريخية (خاصرة عين زبيدة) استعدادًا لاستقبال سكان وزوار مدينة مكة المكرمة.اضافة اعلان

أحد أهم وأبرز المناطق التاريخية والثقافية

 وبذلت الهيئة بالتعاون مع شركائها ( برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الثقافة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة التراث وشركة كدانة للتنمية والتطوير)، جهودًا كبيرة في تجهيز المنطقة, كونها أحد أهم وأبرز المناطق التاريخية والثقافية، التي تتضمن معالم تراثية عريقة لارتباطها عبر الزمن بالحضارة والتاريخ الإسلامي، الذي تعتني به المملكة.

أهمية منطقة خاصرة عين زبيدة التاريخية



وتكّمن أهمية منطقة (خاصرة عين زبيدة) التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة, وذلك لاحتوائها على عين مائية يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام, حيث تقع عين زبيدة في وادي النعمان بين مدينتي مكة والطائف, ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة).
وجرى تطوير مسار بطول 31 كلم يحتوي على معالم تراثية, يشمل أكثر من ست مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة تضم منطقة السوق المفتوح, ومنطقة المطاعم والجلسات, ومنطقة استعراض الفرق الأدائية, ومنطقة الأنشطة والألعاب التفاعلية, منطقة المحاكاة, منطقة جمالية لالتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن تفعيل منطقة (خاصرة عين زبيدة) يأتي من اهتمام الهيئة الملكية وشركائها لإثراء تجربة الزوار وتحسين جودة حياة السكان والعناية بالمناطق التاريخية التي تزخر بها المدينة المقدسة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة وتحقيق أعلى المواصفات والمعايير.

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