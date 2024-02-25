الهيئة العامة للمنافسة تغرم شركتين 800 ألف ريال.. التفاصيل

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأحد، عن تغريم شركتي "بندة للتجزئة" و "عتبة الباب للاتصالات" بـ 400 ألف ريال لكل منهما؛ لإتمامهما عملية "التركز الاقتصادي" دون إبلاغها.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "أنه بناءً على مهام الهيئة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات".



المنافسة تغرم شركتين



تفاصيل قرار هيئة المنافسة



#الهيئة_العامة_للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة على منشأتين لإتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة. pic.twitter.com/gNyiJ7hiMe — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) February 25, 2024