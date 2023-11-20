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الهيئة العامة للطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات

الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق
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أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.اضافة اعلان


التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية

وقالت الهيئة إن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً أن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها.
 وبيّنت الهيئة أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2.6 مترًا، وارتفاعها 4.8 أمتار، مفيدة أن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.


الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات

 وطالبت الهيئة بأهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ 34 طنًا، وذات الأربعة محاور 42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ 45 طن.
 مؤكدة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلو جرام، وتصل لـ 100 ألف ريال.


تحقيق مستهدفات قطاع الطرق

 وشددت الهيئة أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.

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