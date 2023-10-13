الهيئة السعودية للمهندسين: 3 حالات لإلغاء الاعتماد المهني

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طرحت الهيئة السعودية للمهندسين، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، عبر منصة "استطلاع"، لاستطلاع آراء العموم بشأنها. اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى تنظيم مزاولة المهن الهندسية ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة لحماية المهنة والارتقاء بها وتطويرها والمحافظة عليها، وضبط ومعاقبة المخالفين لها.





فئات الاعتماد المهني



الدرجات المهنية للمهندس



مجالات مزاولة العمل الهندسي في المملكة



إلغاء الاعتماد المهني



إلغاء الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية



وتتألف فئات الاعتماد المهني، في الهيئة من الآتي:المهندس: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.الأخصائي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.الفني : الشخص الطبيعي المسجل في الهيئة ، وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.وتتألف الدرجات المهنية للمهندس من الآتي:مهندس.مهندس مشارك.مهندس محترف.مهندس مستشار.وتُحدد الهيئة، المهن الهندسية، والهندسية المساندة، وقواعد تصنيفها وإشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنية، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.ويجوز لكل من يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة، العمل في المجالات الآتية:الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط و المواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.وتُصدر الهيئة ميثاق المهندس, والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.وتُعد الهيئة، ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.تُصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية.تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، آلية إصدار التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتعتمد بقرار من الوزير .يُلغى الاعتماد المهني، في أي من الحالات الآتية:إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه.إذا أخل صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية، في أي من الحالات الآتية:- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.- إذا أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشرة سنوات دون تجديده.تُعد لجنة النظر، بالتنسيق مع الهيئة قواعد عملها ، وتعتمد بقرار من الوزير.تقوم لجنة النظر، بإيقاع العقوبات - وفق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام - بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها.تُعد الهيئة ، بالتنسيق مع لجنة النظر ، قواعد الضبط والتفتيش، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.تُعد لجنة النظر، بالتنسيق مع الهيئة، لائحة تصنيف المخالفات.يتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة.