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صحيفة تواصل الالكترونية

"الهدر الغذائي" في رمضان ظاهرة سنوية.. 8 توصيات لا تفوتك عند الشراء

التجارة - الاسواق - المدارس - الدراسة - ادوات مدرسية - التسوق
نصائح مهمة عند التسوق الإلكتروني
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قال نائب المحافظ في الهيئة العامة للأمن الغذائي سابقًا، زيد الشبانات، إن موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بدأ في العاشر من شعبان 1445هـ.اضافة اعلان

عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية، أن عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لموسم رمضان وعيد الفطر حتى الآن بلغ 3331 رخصة تخفيضات شملت أكثر من 5 ملايين منتج، الأمر الذي اعتبره "استغلالًا للمواطن".
وشدد على أهمية أن يكون لدى المواطن والمقيم سلوك تسوقي مثالي مُخطط، ولديه نشاط ملموس عندما يتبضع السلع من المتاجر، وألا تطغى عليه العادات والتقاليد الموسمية "شراء فوضوي".

توصيات أثناء التسوق في شهر رمضان

وقدم، 8 توصيات أثناء التسوق في شهر رمضان، وهي:
- تحديد قائمة المشتريات قبل التسوق.
- ميزانية للتسوق، على أن يكون هناك خط أحمر لا يتجاوزه مطلقًا.
- التوقف عن الشراء العاطفي - وذلك بأن يكون المتسوق مستقر المزاج عند الشراء.
- التحقق من العلامات التجارية - وزارة التجارة وضعت عبر موقعها الإلكتروني "باركود" للتأكد من صحة التخفيضات. 
- لا تتسوق وأنت جائع - الجوع له أثر في التسوق العشوائي.
- مراجعة الفاتورة - يعتمد على حصافة التسوق حول ما تسوق وما اشتراه.
- عدم اصطحاب الأطفال حتى لا يفقد التركيز عند الشراء.
- استشعار الهدف من التسوق وفرضية الصيام.


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