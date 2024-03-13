الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

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الهدر الغذائي بالمملكة.. 4 ملايين طن سنويًا بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال

الخبز
الخبز
أ أ
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يزداد الاهتمام بالطعام والتحضيرات الغذائية في شهر رمضان، وفي ضوء ذلك، يرتفع معدل الهدر الغذائي.
وتظهر الإحصاءات أن كل فرد يهدر ما يزيد عن 184 كيلوجرامًا سنويًا، أي ما يعادل 4 ملايين طن سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر 19% بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال.اضافة اعلان
ومن بين القضايا المهمة هو الهدر الكبير في الخبز، حيث يتم تبديد 31% من إجمالي إنتاج الخبز سنويًا.
وأطلقت المملكة برامج ومبادرات أبرزها البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء (لتدوم) وهو برنامج وطني أطلقته المملكة للمحافظة على مواردها الطبيعية، بهدف تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء، عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية.


أهداف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء

ويضع البرنامج سياسات للحد من الفقد والهدر الغذائي في مجموعة رئيسة من الأغذية، هي القمح، والأرز، والتمور، والخضار، والفاكهة، واللحوم الحمراء والبيضاء.
ويعمل على تحقيق عدة أهداف، منها:
-نشر الوعي بأهمية التنوع الغذائي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة.
-الحد من الأمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل مع النفايات.
-تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
-نشر ثقافة إعادة التدوير عبر إعادة استخدام الأغذية.
-تشجيع الحد من الفقد والهدر في الغذاء.
ويستهدف البرنامج خفض الفقد والهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030م، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الأعباء المالية على الفرد والمجتمع. 

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