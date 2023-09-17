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النيابة العامة تحدد عقوبة تزييف وتقليد النقود

النيابة العامة
النيابة العامة
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أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.اضافة اعلان

التحذير من تزييف النقود


وحددت النيابة، عقوبة كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويح لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية.

وتشمل العقوبة :



- السجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة
- غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين



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