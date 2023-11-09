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النيابة العامة: السجن والغرامة لوافد زور شهادة الحصول على العضوية الهندسية

النيابة العامة
النيابة العامة
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أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافدٍ قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
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تزوير محرر عرفي شهادة دبلوم

 وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر عرفي شهادة -دبلوم في التكنولوجيا الميكانيكية منسوبة إلى معهد حكومي عسكري عائدٍ لدولته وذلك من أجل التقدم على الجهة المختصة للحصول على عضوية لممارسة المهنة.

السجن سنة وغرامة مالية والابعاد

 وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة وغرامة مالية، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء مدة محكوميته.

أهمية المحررات الرسمية

وتؤكد النيابة العامة على أهمية المحررات الرسمية، وحظر الأساليب التي من شأنها الجناية عليها، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية.

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