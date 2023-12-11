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النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما

النيابة العامة
النيابة العامة
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 أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً فيما بينهما.

تفاصيل الواقعة

 وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَين بالقيادة بسرعة عالية تخل بالسلامة العامة، وانحراف أحدهما على الآخر عمداً إثر خلافات سابقة، وصدم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر مما تسبب في انحراف إحدى المركبتَين عن مسارها وارتطامها بعامود إنارة كهرباء؛ الذي أدّى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.
 وجرى إيقاف المتهمَين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه عمداً، والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

المساءلة الجزائية المشددة

 وأكدت النيابة العامة على حفظ النفس البشرية وصونها من الجناية كونها أحد الضروريات الخمس، وأن التلاعب بها أو الاستهتار بالأرواح، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
كما أكدت على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم التهاون بقيادة المركبات وسلامة راكبيها.

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