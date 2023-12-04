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"النقل" 11 سببًا لإطلاق "كود الطرق" لتفعيل المركبات ذاتية القيادة

كود طرق
"كود الطرق" لتفعيل المركبات ذاتية القيادة بالمملكة
أ أ
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أنهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اللمسات النهائية لإقرار نظام شامل لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة داخل المملكة، من منظور قانوني، وتقني وتجريبي، بغرض الاستخدامات بشكل شامل، بالنظر إلى التغييرات الديناميكية الجذرية التي يمر بها.اضافة اعلان

أهمية كود الطرق السعودي

وتعمل الوزارة، وفقًا لـ"عكاظ" على اعتماد كود الطرق السعودي الجديد لتحقيق الآتي:
- توفير مرجع فني موحد للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها لتمكينها من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وتشغيل، وصيانة وسلامة الطرق وجوانبها البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
- إضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق لتحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، السلامة والأمان، الكفاءة الاقتصادية، البيئة والاستدامة.
- وخصص الكود الجديد الجوانب الأساسية للتخطيط واعتباراتها المتعلقة بعملية تخطيط الطرق، وتخطيط الشبكات، وتنظيم المرور، والنقل العام، وغير مستخدمي المركبات، وحرم الطريق، وسعة الطرق.
- كما يحتوي على المتطلبات العامة للأعمال المساحية، وكيفية تطبيقها على مشاريع الطرق والتقاطعات.

تأهيل الطرق القائمة 

- تأهيل الطرق القائمة بما فيها الريفية والحضرية.
- تصاميم إنشاء طرق جديدة، ومشاريع تحسين أو ترقية، وتحديث القائمة.
- تصميم مصارف المياه المرتبطة بالطرق بأقل قدر من المساعدة.
- إنشاء إطار عمل في ما يتعلق بالطلب على تركيب اللافتات الإعلانية الخارجية على جانب الطريق.
- توفير جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالتحكم باستخدام الإعلانات الخارجية وإدارتها، دون الحاجة إلى فرض شروط على المعلنين في أثناء تصميم اللافتات الإعلانية، وتركيبها، وصيانتها، وإزالتها.

بناء مرافق جديدة

- كما يُستخدم الكود كدليل للجوانب المتعلقة بهندسة المرور من إرشادات شاملة تتعلق بتنفيذ دراسات التشغيل والتحكم المروري على شبكة الطرق والشوارع في المملكة.
- ويضع دليل متطلبات المركبات ذاتية القيادة متطلبات القبول، معايير فنية موحدة لعناصر العمل من أجل بناء مرافق جديدة، أو إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل القائمة.
ويجب أن تكون هذه المواصفات جزءاً لا يتجزأ من وثائق عقود إنشاء مشاريع الطرق وأن تكون بمثابة مرجع أساس لمراجعة وقبول كافة المواد المقدمة من المقاول والأعمال التي أنجزها.

 

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