الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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النقل: شبكة الطرق بالمملكة تبلغ 75 ألف كم طرق (فيديو)

طريق مرحبا ألف1
المملكة حققت قفزة هائلة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق
أ أ
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أعلن المهندس طارق الشامي، وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق، أن  شبكة الطرق بالمملكة تبلغ 75 ألف كم طرق، أي ما يعادل 192 ألف كم مسار.اضافة اعلان

شبكة الطرق بالمملكة


وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن شبكة الطرق بالمملكة تعتبر من أكبر الشبكات عالميًا، مقارنة بأستراليا.
وأوضح أن المملكة تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق، والرابعة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة، بعد أن حققت قفزة من 5.2 إلى 5.7، أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10 في المئة، وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.
ويعد المؤشر العالمي لجودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين.



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