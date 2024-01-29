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"النقل" تعلن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات

مخالفات الشاحنات والحافلات
رصد مخالفات الشاحنات والحافلات
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، ويشمل أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات.اضافة اعلان

موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات

ويبدأ تطبيق الرصد الآلي للمخالفات في 21 من إبريل 2024م الموافق 12 من شوال 1445هـ في مختلف مناطق المملكة.

الأنشطة المشمولة في الرصد الآلي

1ـ نشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
2ـ نشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدول.

أبرز المخالفات التي سوف يتم رصدها

ـ تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل.
ـ تشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية.
ـ انتهاء العمر التشغيلي للحافلة.

أبرز إسهامات الرصد الآلي للمخالفات

1ـ الحافظة على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية.
2ـ التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات أو الشاحنات.
3ـ تعزيز الجودة والامتثال للحافلات والشحنات.
4ـ تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

مشروع السلامة المرورية المتطور

وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل.
وقالت إن الانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة، إذ يعد الرصد الآلي أحد أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام.

الإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، والإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.

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