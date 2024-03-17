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النقل تحذر من ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص وتحدد هذه الغرامة

النقل العام بالمملكة
النقل
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شددت الهيئة العامة للنقل على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، تعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال.

تحذير من  ممارسة نشاط نقل الركاب:

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 وتوصي الناقلين بالانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة والاستفادة من الحوافز وبرامج الدعم المقدمة، حيث أطلقت حملة توعوية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والنيابة العامة والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة، عبر منصة X تحت شعار #لاتركب_مع_غير_المرخص، بهدف إثراء تجربة المسافرين مع الناقل النظامي، الذي يوفر شبكة نقل آمنة وموثوقة عبر مطارات المملكة.

معايير السلامة والجودة:


وأوضحت الهيئة أن التعامل مع الناقل النظامي يضمن للمسافر تجربة يسيرة تمتاز بالأمان والتنوع في الخدمات، مشيرة إلى أن ذلك يضمن للمسافر تجربة نقل مريحة وسلسة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وبينت الهيئة أن مطارات المملكة تقدم مجموعة واسعة من خيارات التنقل لتلبية احتياجات المسافرين، عبر قرابة 2000 سيارة أجرة، وانتشار أكثر من 55 مكتبًا لتأجير السيارات، وحافلات النقل العام الترددية، وتطبيقات نقل الركاب المرخصة في مختلف مطارات المملكة، بالإضافة إلى قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

خدمات نقل بجودة عالية في المطارات:


ولفتت الهيئة إلى التزام الشركات المرخصة بتوفير خدمات متعددة، كوسائل الدفع الإلكترونية وإمكانية تتبع الرحلة بشكل مباشر، مما يسهم في رفع مستوى الراحة والأمان للمسافرين, وأكدت الهيئة على أن توفير خدمات نقل ذات جودة عالية في المطارات يعد عاملًا أساسيًا في تحسين تجربة المسافرين، مما يمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة.

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