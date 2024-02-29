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النائب العام يلتقي السفير الروسي لدى المملكة

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النائب العام والسفير الروسي
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التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة بالعاصمة الرياض اليوم, سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.اضافة اعلان

مكافحة الجرائم العابرة للحدود:

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة وروسيا على مختلف الأصعدة خاصة القضائي منها، وسبل مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال، وتبادل المعلومات في هذا الصدد.

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