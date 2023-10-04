"المياه الوطنية" تنجز 4 مشاريع للخدمات البيئية بالدمام والأحساء

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انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي من إنجاز 4 مشاريع حيوية للخدمات البيئية بتكلفة تجاوزت (163,6) مليون ريال في مدينة الدمام، ومحافظة الأحساء. اضافة اعلان

وتضمنت المشاريع تمديد أكثر من (77) كيلوا مترًا من أطوال الشبكات متعددة الأقطار، لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية لخدمة سكان (22) حيًا في الدمام والأحساء.

وبيّنت أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين بمدينة الدمام؛ أحدهما بتكلفة بلغت (70) مليون ريال، تضمن استبدال خطوط ببعض الأحياء، وتنفيذ خطوط طرد بطول إجمالي (13,807) متر طولي.

بالإضافة إلى تطوير محطة الفائض، ورفع كفاءتها لا ستعاب المزيد من تدفقات مياه الصرف الصحي في أحياء: (القصور -البساتين - البادية - العدامة – القزاز- مدينة العمال – العمامرة - الخليج – المزروعية - النزهة -الفاخرية - الروضة - بترومين- تهامة - النهضة).





مد خط لنقل تدفقات مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة الجديدة



مشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة الرفع بحي النايفية



وأوضحت الشركة أن المشروع الآخر الذي انتهت من تنفيذه تضمن مد خط ناقل بقطر (1,500) مم بطول يتجاوز (12) كيلومترًا، لنقل تدفقات مياه الصرف الصحي من المحطة الرئيسة بغرب الفيصلية بالدمام إلى محطة المعالجة الجديدة غرب طريق أبو حدرية، بتكلفة إجمالية بلغت (44,5) مليون ريال، بهدف إيصال تدفقات مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة الجديدة غرب الدمام.وأشارت إلى أنها في محافظة الأحساء انتهت من تنفيذ مشروعين، أحدهما لاستكمال شبكات الصرف الصحي، وخطوط الطرد الخاصة بمحطة الضخ (SC6)، بتكلفة تجاوزت (7,2) ملايين ريال، مما أسهم في تشغيل المحطة لخدمة أحياء (مخطط الدوائر الحكومية، السلام 1 و2، وجزء من حي عين نجم) بعد ربطها بمنظومة الخدمات البيئية بالمحافظة، والاستغناء عن نظام النزح عبر الصهاريج المتنقلة.ولفتت الشركة إلى أنها أيضًا انتهت من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة الرفع بحي النايفية، ومناطق متفرقة بالأحساء بتكلفة بلغت (42) مليون ريال.وبينت أنه تم تشييّد محطة رفع بسعة (22,000) متر مكعب باليوم، وشبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بأطوال تتجاوز (50) كيلومترًا طوليًا، وذلك لخدمة أحياء (النايفية، المهندسين، غرناطة)، حيث تم ربط غالبية العقارات بمنظومة الخدمات البيئية، والاستغناء عن نظام النزح عبر الصهاريج المتنقلة، وإزالة الأثر البيئي.وأكدت الشركة مضيها قدمًا في تنفيذ مثل هذه المشاريع في مناطق المملكة المختلفة لتغطيتها بالشبكات المائية والبيئية، لتحقيق إستراتيجيتها، والارتقاء بجودة حياة السكان، داعية السكان الكرام في 22 حيًا بالدمام والأحساء التقديم بطلب الخدمة من خلال قنوات الشركة الرقمية، الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.