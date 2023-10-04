الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بتكلفة 163,6 مليون ريال..

"المياه الوطنية" تنجز 4 مشاريع للخدمات البيئية بالدمام والأحساء

شركة المياه الوطنية
المياه الوطنية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي من إنجاز 4 مشاريع حيوية للخدمات البيئية بتكلفة تجاوزت (163,6) مليون ريال في مدينة الدمام، ومحافظة الأحساء.اضافة اعلان
وتضمنت المشاريع تمديد أكثر من (77) كيلوا مترًا من أطوال الشبكات متعددة الأقطار، لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية لخدمة سكان (22) حيًا في الدمام والأحساء.
وبيّنت أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين بمدينة الدمام؛ أحدهما بتكلفة بلغت (70) مليون ريال، تضمن استبدال خطوط ببعض الأحياء، وتنفيذ خطوط طرد بطول إجمالي (13,807) متر طولي.
بالإضافة إلى تطوير محطة الفائض، ورفع كفاءتها لا ستعاب المزيد من تدفقات مياه الصرف الصحي في أحياء: (القصور -البساتين - البادية - العدامة – القزاز- مدينة العمال – العمامرة - الخليج – المزروعية - النزهة -الفاخرية - الروضة - بترومين- تهامة - النهضة).

مد خط لنقل تدفقات مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة الجديدة


 وأوضحت الشركة أن المشروع الآخر الذي انتهت من تنفيذه تضمن مد خط ناقل بقطر (1,500) مم بطول يتجاوز (12) كيلومترًا، لنقل تدفقات مياه الصرف الصحي من المحطة الرئيسة بغرب الفيصلية بالدمام إلى محطة المعالجة الجديدة غرب طريق أبو حدرية، بتكلفة إجمالية بلغت (44,5) مليون ريال، بهدف إيصال تدفقات مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة الجديدة غرب الدمام.
 وأشارت إلى أنها في محافظة الأحساء انتهت من تنفيذ مشروعين، أحدهما لاستكمال شبكات الصرف الصحي، وخطوط الطرد الخاصة بمحطة الضخ (SC6)، بتكلفة تجاوزت (7,2) ملايين ريال، مما أسهم في تشغيل المحطة لخدمة أحياء (مخطط الدوائر الحكومية، السلام 1 و2، وجزء من حي عين نجم) بعد ربطها بمنظومة الخدمات البيئية بالمحافظة، والاستغناء عن نظام النزح عبر الصهاريج المتنقلة.

مشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة الرفع بحي النايفية

 ولفتت الشركة إلى أنها أيضًا انتهت من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة الرفع بحي النايفية، ومناطق متفرقة بالأحساء بتكلفة بلغت (42) مليون ريال.
وبينت أنه تم تشييّد محطة رفع بسعة (22,000) متر مكعب باليوم، وشبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بأطوال تتجاوز (50) كيلومترًا طوليًا، وذلك لخدمة أحياء (النايفية، المهندسين، غرناطة)، حيث تم ربط غالبية العقارات بمنظومة الخدمات البيئية، والاستغناء عن نظام النزح عبر الصهاريج المتنقلة، وإزالة الأثر البيئي.
 وأكدت الشركة مضيها قدمًا في تنفيذ مثل هذه المشاريع في مناطق المملكة المختلفة لتغطيتها بالشبكات المائية والبيئية، لتحقيق إستراتيجيتها، والارتقاء بجودة حياة السكان، داعية السكان الكرام في 22 حيًا بالدمام والأحساء التقديم بطلب الخدمة من خلال قنوات الشركة الرقمية، الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.

اقرأ أيضا

WhatsApp-Image-2022-11-29-at-2.22.38-PM-1400x935
1:10 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة

لقاح الانفلونزا
11:31 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

درجات الحرارة
10:52 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

الذهب يخسر 3 ريالات جديدة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

الجوازات: لا يحق لمن خرج ولم يعد دخول المملكة إلا بعد 3 سنوات هجرية

مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل

إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت

إحالة أي مشروع قيمته 200 مليون ريال فأكثر إلى مركز التخصيص لدراسته

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة 9:14 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

45 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أخبار السعودية 4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

درجات الحرارة 9:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

درجات الحرارة 10:25 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مكة تتصدر بـ 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

تاكسي جدة
8:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

محطاته وطاقته.. كل ما تريد معرفته عن تاكسي جده البحري

F7igtupWMAAuM95
7:44 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خبير طقس يُحذر من حالة مطرية ورياح مغبرة على 6 مناطق

حصص البدنية
7:26 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

5 عوامل للأمن والسلامة في حصص "البدنية" بالمدارس

سحب رعدية ممطرة
7:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

منها مكة وتبوك.. "الأرصاد" يتوقع سماء غائمة وسحبًا ممطرة على معظم المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ضريبة-القيمة-المضافة-1
12:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

حساب المواطن - ريال - راتب - التمويل العقاري للأفراد في السعودية - العقارات - عقار
11:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني

طفلك يغضب ويشتم
11:26 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

قطعة-ارض-سكني
10:03 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تنويه جديد من سكني حول فتح التسجيل للمطلقات

أهم 10
9:42 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل في اختبار الرخصة المهنية و"مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"