الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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الموعد والشروط.. "موهبة" تدعو هؤلا الطلاب لأداء الاختبار التأهيلي "عن بعد" لأولمبياد "أذكى"

موهبة
موهبة
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دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الطلاب لأداء الاختبار التأهيلي "عن بعد" لأولمبياد "أذكى".
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دعوة طلاب المتوسطة والثانوية لأداء الاختبار التأهيلي

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو طلاب المتوسطة والثانوية لأداء الاختبار التأهيلي "عن بعد" لأولمبياد أذكى، وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا)، وعلى النحو التالي:
1 - لطلبة المتوسطة:
- يوم غد الجمعة - 22 ديسمبر 2023م 
الساعة 01:00م
2 - لطلبة الثانوية:
- يوم السبت - 23 ديسمبر 2023م
- الساعة 01:00م

اختتام مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني

يأتي هذا في وقت أنهى فيه 390 طالبًا وطالبة من الموهوبين والموهوبات تقديم ومناقشة مشاريعهم العلمية في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع "إبداع 2024"، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، في كل من الرياض، والدمام، وجدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر الجاري.

موعد إعلان أسماء المتأهلين للأولمبياد الوطني للإبداع

 وحددت "موهبة" تاريخ 26 ديسمبر الجاري، موعدًا لإعلان أسماء المتأهلين من هذه المرحلة، البالغ عددهم 160 موهوبًا وموهوبةً، وذلك بعد أن خضعت مشاريعهم للتقييم من قبل أكثر من 70 عضوًا من لجنة التحكيم، المكونة من أساتذة الجامعات والباحثين في الجهات البحثية، للمنافسة على جوائز المرحلة الأخيرة لأولمبياد إبداع 2024.

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