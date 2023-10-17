الموعد والشروط.. "الصحة" تبدأ استقبال المشاركات في جائزة "وعي"

أ أ

أعلنت وزارة الصحة أنها بدأت في استقبال المشاركات في جائزة "وعي" في موسمها السادس، والبالغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال، وتعد إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي. اضافة اعلان



تشجيع المبدعين في اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ



الموعد والسن وأهم المسارات



جائزة الجمهور



الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض



نشر الوعي الصحي من خلال المنتجات التوعوية

